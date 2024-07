Allarme alghe tossiche gli esperti avvisano | Pericolosa anche inalazione Dov’è stata trovata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) L’alga tossica Ostreopsis ovata ha nuovamente colpito le acque della Puglia, in particolare il tratto a sud di Bisceglie, come comunicato dall’Arpa locale in seguito alle rilevazioni delle prime due settimane di luglio. A scopi preventivi, è stato mantenuto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto specifico denominato ‘500 metri a sud della fogna cittadina’ a Bisceglie. Questa misura èadottata dopo che sono state rilevate densità di microalga superiori al limite consentito dall’Istituto superiore di sanità. Nelle prime due settimane di luglio, la densità di Ostreopsis ovata èdi 60.950 cellule per litro in colonna d’acqua, superiore al limite di 30.000 cellule per litro fissato dall’Istituto superiore di sanità.