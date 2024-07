Alien | Romulus Isabela Merced | Alcune scene possono segnare gli spettatori a vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Il regista Fede Alvarez è sinonimo di terrore come conferma, una degli interpreti del nuovo capitolo della raccapricciante saga sci-fi, al cinema dal 14 agosto.potrebbe terrorizzare il pubblico a, mette in guardia, una delle interpreti dell'atteso seguito del franchise horror. Non per nulla il regista Fede Alvarez non è affatto nuovo al genere, avendo diretto nel 2013 un remake de La casa. "Credo davvero che ci siano sequenze specifiche in questo film che spaventeranno i ragazzini che proveranno a vedere il film di nascosto segnandoli per tutta la", spiega, che interpreta una dei giovani esploratori dello spazio in cerca di oggetti di valore che si trovano a fare i conti con una mostruosa creaturaa assetata