Ugl Metalmeccanici | Schianto in Irpinia perdono la vita quattro ragazzi tutti amici

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dolore, sgomento e rabbia per la tragedia che ha scosso il territorio Irpino.famiglie travolte da un’inaccettabile dolore. La morte improvvisa di 4 adolescenti, che ha sconvolto una intera comunità, ha gettato un’ombra di dolore su ognuno di noi. Come Ugl sentiamo nostro e forte il peso di questa tragedia che ne racconta di tante altre. Nel ricordo delle vittime vogliamo e dobbiamo impegniamoci per fare la nostra parte affinché le strade siano più sicure per”. “Con immenso rimpianto – si legge in una nota dell’Ugl NazionaleNazionale – ci stringiamo alle famiglie alle quali un tragico destino ha tolto lorogiovani vite nella frazione Passo Eclano di Mirabella Eclano (AV) in un sinistro stradale dove sono deceduti sul colpo: tra loro Mattia Ciminera, provenienti da Sturno.