Topi serpenti ragni | ecco tutti gli animali che risalgono i tubi di scarico e possono spuntare dal wc di casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ogni tanto viene a galla (è proprio il caso di dirlo) il tema deglichedal WC ed entrano, non invitati, in. Questa volta a lanciare l’allarme è il Daily Mail, in un articolo di inizio luglio. Ma bisogna davvero preoccuparsi? Immagini raccapriccianti dicomodamente acciambellati nella tazza di, o diche sporgono incuriositi il musetto dalla tavoletta tanto basta per condannare chiunque alla stitichezza. Se poi si va a guardare foto o video provenienti dai paesi tropicali, dove la biodiversità è ampia e il sistema fognario non sempre efficiente, l’orrore regna sovrano. I giornali indiani, per esempio, riportano vari casi anche recenti di cobra e altri grossiche spuntano fuori dal buco della toilette.