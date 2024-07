Tiro con l’arco Parigi 2024 | i convocati di tutte le nazioni per i tornei olimpici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilconè pronto a vivere il suo intenso programma alle Olimpiadi di. World Archery ha infatti reso nota la startlist totale di tutti gli arcieri e le arciere che parteciperanno ai Giochi nella capitale transalpina. Saranno 53 lerappresentate al via, fra quelle che avranno la possibilità di schierare anche le squadre e quelle che invece potranno schierare dei singoli portacolori. L’Italia sarà fra queste con la squadra maschile al completo, capitanata da Mauro Nespoli e con Federico Musolesi e Alessandro Paoli, e la sola Chiara Rebagliati al femminile, per un totale di 4 atleti. Grande curiosità ovviamente per lo squadrone della Corea del Sud, che parte sempre per ottenere il massimo neiindividuali, a squadre e in quello misto, e per le possibili rivelazioni.