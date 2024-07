Spacciandosi per finto tecnico deruba due anziani nella Bergamasca | in carcere 50enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Grassobbio.mattinata dell’11 luglio 2024 i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di un soggetto, accusato di aver commesso due furti in abitazioneperdell’acqua e del gas, avvalendosi di mezzi fraudolenti e approfittando della minorata difesa delle vittime. L’autore, unresidente nel comune di Pavone Canavese (TO) in ben due occasioni aveva commesso dei furti in abitazione nei confronti di, asportando contanti e monili in oro. Il primo evento risale al 24 gennaio 2024 nel Comune di Grassobbio (BG), quando l’autore,comedella caldaia, aveva convinto i proprietari di casa, un 81enne e la moglie 75enne, ad entrare all’interno dell’abitazione.