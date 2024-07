Southgate deve rimanere L’Inghilterra ha perso perché i giocatori non hanno avuto coraggio Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024)ieri sera ha preso una brutta batosta: la seconda finale di fila persa all’Europeo. E mentre c’è chi inizia a interrogarsi sulle responsabilità dinella disfatta, Jamie Carragher ne prende le difese. SulCarragher scrive che “un messaggio dovrebbe essere immediatamente inviato dalla Football Association. ‘Continua così Gareth’. Garethrimane l’uomo giusto per guidare il Paese verso il Mondiale 2026. Nonessere il capro espiatorio per la sconfitta nella finale di Euro 2024 contro la Spagna. Ha condotto il Paese a un’altra finale, dove è stato meritatamente sconfitto da una squadra superiore.La mia convinzione alla vigilia era chedovesse, che vincesse o perdesse. La sconfitta all’87° minuto non cambia le cose”.