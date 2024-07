Sicurezza nei pagamenti digitali la guida di Fabi in 10 punti per un’estate sicura

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le truffe sulle carte di credito, sull’home banking e sulle transazioniin generale sono dietro l’angolo, soprattutto in estate quando si è più rilassati e dunque si tende ad abbassare la guardia, ma anche considerando il fatto che per le proprie transazioni ci si affida maggiormente ai devicepiuttosto che alla banca sotto casa. Per questo motivo la(Federazione autonoma bancari italiani) ha stilato il decalogo degli accorgimenti anti-truffa da seguire per trascorrerein. Home banking Per accedere inal proprio home banking,suggerisce di utilizzare sempre una connessione internet privata. Mai, dunque, appoggiarsi a reti wi-fi pubbliche o condivise, come quelle dei bar, delle caffetterie e degli aeroporti.