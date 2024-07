Se il miracolo si compie Milano è un sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lache risorge dalle macerie dei bombardamenti e che prende le redini del Boom economico. Quella che attrae migliaia d’immigrati dalle altre regioni d'Italia in cerca di fortuna e riscatto. La città che ha “il cuore in mano” e sogna, ma ha anche sacche di miseria e in periferia baraccopoli di lamiera all'epoca battezzate “le coree”. C'è tutto questo nel capolavoro “” d i De Sica, che stasera sarà proiettato a Palazzo Reale per omaggiare il grande regista a cinquant'anni dalla morte. Ora come allora, a 73 anni dall'uscita del film, quellaè ancora incredibilmente attuale. C'è la voglia di spiccare il volo che da sempre la caratterizza, il suo continuo divenire (un po’ come Berlino), quartieri meravigliosi e le nuove coree, che oggi non si chiameranno così ma poco cambia, come la casbah indecorosa di viale Aretusa e piazzale Selinunte o il Giambellino quello “duro”.