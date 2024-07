Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 luglio 2024 | Sinner davanti a tutti Musetti 16esimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Jannikcon 9.570 punti, Novak Djokovic 8.460 e Carlos Alcaraz 8.130. Questa la situazione nel podio delATPad oggi,15, dopo Wimbledon, che ha visto lo spagnolo trionfare in finale sul serbo. Per l’italiano sono 1.100 i punti di vantaggio su Djokovic e 1.440 su Alcaraz. La variazione più importante della top 10 riguarda Alex de Minaur, che scala tre posizioni e si porta in sesta posizione.a lui Alexander Zverev (4°) e Daniil Medvedev (5°). Poi Hubert Hurkacz, che si conferma settimo, mentre Andrey Rublev e Casper Ruud scendono rispettivamente all’ottavo e al nono posto. Completa la top 10 Grigor Dimitrov. Bestsfiorato per Lorenzo, che sale al sedicesimo posto, ad una posizione dal suo miglior piazzamento raggiunto nel giugno 2023.