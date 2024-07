Oggi si conclude la lunga carriera il Luogotenente C S Massimo Biasone

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Otto anni svolti nel ruolo più prestigioso e soddisfacente da sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ossia da Comandante di Stazione, cosilailC.S.. Ecco di seguito la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani. Un uomo, un comandante con spiccato acume investigativo, sempre presente per i suoi uomini, pacato e riservato, premiato come miglior Comadante di Stazione nell’ ultima Festa dell’Arma, privilegio di cui non tutti sono investiti: “Ricoprire il ruolo di Comandante di Stazione non è da tutti poiché non si è più un semplice maresciallo, si diventa un punto di riferimento non solo per i militari ma anche per i cittadini ”, così con queste parole, ildescrive una parte della sua vita.