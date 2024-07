Nazionale femminile Soncin | Domani sarà match point non vediamo l’ora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Vincere con la Finlandia per conquistare la qualificazione a Euro 2025 e festeggiare l’importante traguardo insieme al pubblico presente al ‘Druso‘ di Bolzano: questa la missione delle azzurre di Andrea, attualmente terze nel girone e padrone del proprio destino. Con i tre punti otterrebbero il biglietto aereo per la Svizzera, dove, tra un anno, si disputerà il torneo continentale. In caso di sconfitta della Norvegia con i Paesi Bassi basterebbe anche il pareggio, ma l’Italia, senza la squalificata Bonfantini, non vuole fare calcoli e cercherà di regalarsi un’altra prestazione da applausi: “Nondi giocare, ho grande fiducia nelle qualità e nella voglia delle ragazze. È un girone molto difficile ma abbiamo nelle nostre mani la possibilità di qualificarci, ed è ciò che volevamo.