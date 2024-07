Lautaro Martinez e la sua legge infallibile | l’Inter ha una grande speranza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)è di nuovo Campione con la sua Argentina: l’attaccante e capitano delha deciso la finalissima di Copa America contro la Colombia, alzando al cielo l’ennesimo trofeo. Dopo lo scudetto della seconda stella, la Supercoppa italiana e la classifica cannonieri il numero 10 nerazzurro porta a casa la coppa ma anche la Scarpa d’Oro come miglior marcatore del torneo. Si chiamae funziona semprenon dimenticherà mai la stagione 2023/24, a dir poco trionfale per lui e per le sue due squadre, ovveroe l’Argentina. Il capitano nerazzurro, dopo lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana, mette la ciliegina su una torta già ben farcita con la Copa America. E non lo fa da controfigura bensì da attore protagonista: cinque reti, miglior marcatore del torneo e Scarpa d’Oro con gol decisivo in finale contro la Colombia, tra l’altro entrando in campo solo ai supplementari.