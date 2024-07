L’America a un centimetro da una guerra civile la cupa profezia | Trump sarà accolto come Lazzaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo l’attentato che per un solonon è costato la vita a Donald, tornano in mente le dichiarazioni rilasciate da Ray Dalio solo poche settimane fa. Dalio, per chi non lo conoscesse, è il fondatore di Bridgewater Associates, uno dei più importanti fondi di investimento del mondo. Non esattamente una persona qualunque. Poco tempo fa, in un’intervista al Financial Times, aveva affermato che a causa di una situazione economica e politica particolarmente tetra,sarebbe stata sull’orlo di una. “Siamo sull’orlo del precipizio”, aveva spiegato il magnate americano. Parole che oggi suonano quasi profetiche, dopo quanto accaduto al candidato repubblicano. E oggi, a conferma di quanto affernato da Ray Dalio, l’analista politico e fondatore del Think Thank Eurasia, Ian Bremmer, ha esternato preoczioni simili in un’intervista pubblicata da Samuele Finetti sul Corriere della Sera.