L' accordo tra governo e comune di Napoli per rilanciare Bagnoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - Un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro per voltare pagina edefinitivamente l'area di, attraverso la riqualificazione e la rigenerazione urbana del Sito di interesse nazionale. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato nell'auditorium di Porta del Parco tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sindaco die commissario straordinario di, Gaetano Manfredi. Unche mira ad "assicurare la celere realizzazione degli interventi ", come recita l'oggetto del protocollo. La copertura finanziaria è garantita "dalle risorse già a disposizione, pari a 31,3 milioni, e dalle assegnazioni previste dall'art.14 del decreto-legge 7 maggio 2024, pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029".