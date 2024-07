La Spagna ha vinto ritrovando il filo del gioco che l’ha resa gloriosa negli anni El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ieri lahal’Europeo meritatamente. L’unica nazionale che in tutto il torneo ha fatto vedere un calcio bello e concreto. Nulla ha potuto la troppo difensiva Inghilterra di Southgate. Elelogia la nazionale spagnola: “La nazionale di calcio spagnola ha sconfitto ieri l’Inghilterra per 2-1 nella finale del Campionato Europeo di Berlino, diventando così la grande dominatrice del continente. Per lasi tratta del quarto campionato europeo dopo quelli del 1964, 2008 e 2012, uno in più di quelli vinti dalla Germania. Il loro percorso nel torneo, inoltre, è stato impeccabile, con sette vittorie in altrettante partite“. Quella di ieri non è stata una partita semplice. “Il primo tempo si è concluso in parità dopo 45 minuti di azioni combattute e poche occasioni.