I tifosi inglesi fischiano Chiellini? E lui li umilia con un solo gesto in mondovisione | Guarda

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tre anni fa, a Wembley, l'immagine di Leonardo Bonucci e Giorgioin festa con la Coppa a dire “ne dovete mangiare ancora di pastasciutta” è rimasta come il più terribile degli incubi per gli. Ora ci risiamo, a Berlino le cose non sono andate diversamente e il boccone è ancora amaro da mandar giù. E che le cose potessero non andar bene lo si era capito prima dell'inizio della finale contro la Spagna, autentica regina del torneo. Quando, a corredo della cerimonia di chiusura di Euro 2024, ha fatto il suo ingresso in campo Giorgio, capitano dell'Italia che fu, per rimettere in gioco la coppa, un brivido ha irrigidito la schiena dei sudditi di Sua Maestà. Pioggia di fischi per l'ex-Juventus, che non ha affatto accusato il colpo, anzi, si è sciolto in un sorriso beffardo di chi sa di essere dalla parte giusta della storia, cioè di chi vince.