Giacomo Bozzoli è sotto choc per vita in carcere | ma perché non è stato ancora interrogato?

(Di lunedì 15 luglio 2024) È provato, logorato, “” per laneldi Bollate.d’altronde è vissuto nel lusso fino al momento della cattura dopo 11 giorni di latitanza a seguito della condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia l’8 ottobre 2015. Questopsico-emotivo, secondo gli inquirenti, lo rende incapace di affrontare unrio: questo avverrà con ogni probabilità la prossima settimana., chi è la super-testimone che potrebbe riaprire il processo: la rappresentante di un’azienda austriaca Dal canto suo,continua a proclamare al sua innocenza e punta a fare riaprire il caso. Ma ciò di cui la Procura intende discutere non è il merito del processo – già ampiamente svelato nel corso di tre gradi di giudizio – bensì il periodo di latitanza.