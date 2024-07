Frascati – Polizia segue gps scooter rubato e trova altri 52 veicoli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gli agenti delladi Stato del Commissariato di, durante le attività d’indagine legate al furto di un motorino, hanno seguito il Gps di quest’ultimo e lo hanno individuato dentro un capannone in una strada di campagna nel comune di. All’interno del magazzino gli investigatori dei commissariatie Marino hanno rinvenuto52, trae motociclette, anch’essi rubati; alcuni erano stati smontati e privati di alcune parti che ne avrebbero consentito l’identificazione, ed impacchettati con carta e cellophane, numerati singolarmente, oltre ad essere contraddistinti con vernice di colore diverso, probabilmente pronti per essere trasferiti altrove. Alla fine dell’attività di indagine 3 persone, due italiane e una nigeriana, sono state denunciate alla Procura di Velletri per il reato di riciclaggio.