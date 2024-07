Decreto Salva-Casa M5s e giuristi | Norma per Milano? Una sanatoria a misura di speculatore Barbacetto | Rischio anche di violare la Carta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “La”, inserita come emendamento al’ voluto da Matteo Salvini? Un autentico obbrobrio giuridico, una vera e propriadi, che in questi giorni ha visto oltre 50 tra urbanisti esottoscrivere una lettera al legislatore per scongiurare un precedentetivo grave”. A denunciarlo il vicecapogruppo M5s alla Camera, Agostino Santillo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, alla quale ha partecipatoil giornalista del Fatto Quotidiano Gianni. “Iltutela perlopiù chi lagià ce l’ha. Si occupa di problemi decennali come lo stato di legittimità degli immobili e i cambi di destinazione d’uso, ma che il governo Meloni tratta con gli strumenti legislativi della ‘straordinarietà'”, ha continuato Santillo, accanto alla collega senatrice M5s Elena Sironi.