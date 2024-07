Dal Milan alla Juve | ritorno clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dal, sfumato l’obiettivo principale i bianconeri tenteranno di riportare in Serie A il calciatore lusitano. L’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica dellantus, è quello di far sì che a fine mercato la rosa bianconera sia ancora più competitiva. Colmare il gap con l’Inter campione d’Italia in questa finestra dei trasferimenti non è assolutamente semplice ma il direttore sportivo della Vecchia Signora vuole comunque provarci. E l’ha dimostrato con i primi tre colpi messi a segno nei primi giorni di luglio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli – IlVeggente.it (Ansa)Il primo è stato quello del centrocampista brasiliano Douglaz Luiz. Per strapparlo all’Aston Villa Giuntoli, oltre a circa 28 milioni di euro, ha dovuto sacrificare due giovani molto promettenti come Enzo Barrenechea, reduce da una buona stagione a Frosinone, e Samuel Iling Jr.