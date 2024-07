Bimba intrappolata nella Tesla dopo che batteria si è scaricata bloccando nonna fuori dal veicolo

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 15 luglio 2024) I veicoli elettrici hanno i loro vantaggi, ma come ogni cosa possono avere anche dei difetti. E a volte questi difetti possono portare a conseguenze potenzialmente letali. Renee Sanchez, unadi Phoenix, era pronta a godersi una giornata allo zoo con la nipotina di 20 mesi. L’ha messa sul seggiolino, ha chiuso la portiera e si è messa al posto di guida. Ma quando è andata ad aprire la porta d’ingresso ha riscontrato un grave problema. “La mia auto era morta”, ha detto ad AZFamily. “Non potevo entrare. La mia chiave telefonica non si apriva. La chiave della mia carta non l’apriva”. Poiché la Sanchez eradale la nipotina era già legata al seggiolino, non aveva altra scelta che chiamare il 911. “E quando sono arrivati, la prima cosa che hanno detto è stata: ‘Uggh, è una