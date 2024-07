Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 15 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi15Su consiglio di Hakki, Nazif chiama Emir e gli dà appuntamento: gli dice di volerlo vedere per parlargli a quattr’occhi, Infatti, la questione è delicata, quindi è necessario che si vedano di persona per discuterne. L’uomo vuole rivelargli chi è il suo misterioso ricattatore. Intanto, Nazif si mette in contatto anche con Nihan e le chiede d’incontrarsi nello stesso luogo.