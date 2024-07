2 milioni di inglesi si sono dati malati dopo la sconfitta con la Spagna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Perdere una finale degli Europei è un colpo duro per qualsiasi tifoso, ma lo è ancora di più per glilaai rigori contro l’Italia avvenuta nella scorsa edizione del torneo, hanno dovuto affrontare un’altra delusione, perdendo 2-1 contro lanella finale di Euro 2024. Questo risultato ha avuto un impatto talmente pesante che circa 2di persone sidate malate il giorno successivo alla partita. Secondo quanto riportano i quotidiani britannici, molte scuole hanno deciso di posticipare l’inizio delle lezioni per permettere agli studenti di riposareessere stati svegli fino alla fine del match. Anche la catena di supermercati Lidl ha concesso un’ora di riposo in più ai suoi 30.000 dipendenti, aprendo i negozi con un’ora di ritardo questa mattina.