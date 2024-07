Sport in tv oggi domenica 14 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di142024. Si parte la mattina con l’ultima tappa del Giro d’Italia Women. Spazio poi al Tour de France, alla finale maschile di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, alle amichevoli delle squadre di Serie A e all’atletica con Marcell Jacobs impegnato nelle fasi finali a Rieti. Infine il piatto forte: la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra a Berlino. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv14digliFace. .