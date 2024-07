PSYCHO è in radio dal 12 luglio con NON DIRMI DI NO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 14 luglio 2024) Dal 122024 è fuori “Nondi no” di, Etichetta Cvlto. Andiamo a saperne di più. “Nondi no” è il nuovo singolo diUscito venerdì 122024 in, “Nondi no” è il nuovo singolo di, distribuito Sony Music per Cvlto. Cosa racconta “Nondi no”? “Nondi no” è il messaggio che non è mai stato mandato a quella ragazza in particolare, dove si dicono tutte le cose belle e quelle malinconiche mai dette. Parla di una relazione tanto forte quanto impossibile, dove lui nonostante abbia deciso di uscire dalla vita di lei, è in grado di continuare a portare avanti la bella immagine di che ha di lei. E’ una canzone d’amore consapevole, è come un triste sorriso. “Tu nondi no, anche se il tuo cuore so che è spento da un po’.