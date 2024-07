Proteste in Rsa per il caldo C’è l’intervento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilafricano di questi giorni ha riportato alla luce una problematica alla rsa di via XXV Aprile a Castelfidardo già emersa l’anno scorso. "Da diverso tempo, le condizioni ambientali all’interno di questa struttura sono insostenibili, mettendo a grave rischio la salute e la vita degli anziani ospiti. Questo scenario, aggravato dall’assenza di adeguati sistemi di climatizzazione, sta causando un notevole disagio e sofferenza tra i ricoverati, i quali già vivono una condizione di fragilità – denuncia un cittadino –. L’argomento già sorto alle cronache nel luglio 2022, dopo una presa di posizione dei familiari dei ricoverati e del personale in servizio della struttura che denunciavano di non essere più in grado di garantire sufficiente garanzia sanitaria per mancanza di qualsiasi impianto di climatizzazione nelle camere dei ricoverati, negli ambulatori e locali destinati alla conservazione dei medicinali ed altro".