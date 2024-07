Politano gesto speciale con una giovane tifosa a Dimaro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Matteosorprende i tifosi del Napoli acon untoccante verso unafan. L’esterno azzurro mostra il suo lato umano durante l’incontro con i sostenitori.e ilverso unadel Napoli aDurante l’incontro con i tifosi a, Matteoha dimostrato ancora una volta il suo attaccamento alla maglia del Napoli e ai suoi sostenitori. L’esterno azzurro, uno dei quattro calciatori presenti all’evento, ha sorpreso tutti con unspontaneo e toccante. Al termine della sessione ufficiale,non si è limitato a salutare il pubblico dal palco. In un momento non programmato, l’attaccante è sceso tra i tifosi per avvicinarsi a unasostenitrice azzurra. Senza esitazione, si è fermato per scattare una foto con la piccola fan, regalandole un ricordo indimenticabile del ritiro.