Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) L’digenera alcune tensioni nele quindi nella sfera professionale sopratper unzodiacale.i conti con una situazione non proprio limpida e con alcune difficoltà che possono causare disturbi conseguenti anche nella vita privata. Sicuramente una situazione che porta turbamento e che sarebbe meglio evitare, quindi, è importante comprendere come “sfilarsi” da situazioni poco piacevoli e difficili da gestire.che rischia(notizie.com)Molto interessante il transito di Venere e Mercurio in Leone che porteranno non solo belle notizie ma anche un certo “fuoco” perl’sicuramente è un passo decisivo, è il momento giusto e bisogna approfittare della quadratura astrale.