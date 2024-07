Morgan la compagna Alessandra Cataldo contro Angelica Schiatti | Lo manipolava

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 luglio 2024), attualedie mamma dell’ultima delle tre figlie del cantautore ha deciso di parlare e dire la sua sulle recenti accuse rivolte al conosciuto volto del mondo dello spettacolo. Marco Castoldi, in arte, è stato accusato dall’ex fidanzata, nonché artista e attualedi Calcutta,, di stalking e di condivisione di materiale pornografico. Una vicenda che ha scatenato una strenua difesa da parte dell’artista e all’emergere di dettagli oscuri mentre la procura indaga. Ora a intervenire, per la prima volta, è ladidifendedalle accuse di stalkingrompe dunque il silenzio e in difesa del compagno e attacca sia l’accusatricesia Selvaggia Lucarelli, che ha portato alla luce della cronaca la vicenda e che è stata recentemente denunciata dal cantautore.