Marocchi | Inter strafavorita! Ma per Inzaghi una gran differenza

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ha vinto il campionato lo scorso 22 aprile nel derby e da ieri ha ripreso le attività in vista della nuova stagione. Perla squadra diè favorita per imporsi di nuovo, ma da Sky Sport l’ex calciatore avverte come potrà non essere una passeggiata. IL MOMENTO CHIAVE – Trentaquattro giorni all’inizio della nuova Serie A, che vedrà proprio l’protagonista della partita inaugurale in casa del Genoa. La squadra di Simonelo farà col tricolore sul petto e la seconda stella, cercando di difendere il titolo conquistato lo scorso 22 aprile nel derby. Ma non si può certo pensare che le avversarie rimarranno a guardare, perché tutte in queste settimane stanno cominciando a rinforzarsi per provare ad accorciare l’enorme gap che si è visto nella passata stagione.