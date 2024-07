I primi dossier di Sara Dalla variazione di bilancio alla questione multiutility Con i mal di pancia nel Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Il primo incontro ufficiale tra la sindacaFunaro e la sua squadra avverrà lunedì, in Palazzo Vecchio. Non sarà una riunione di giunta vera e propria – che invece dovrebbe tenersi a metà settimana – ma un primo summit per definire le priorità e le delibere da approvare immediatamente. Come quella sugli affitti brevi, un osso che la prima cittadina è tutt’altro che intenzionata a mollare dopo la bocciatura del Tar. Ma sulla scrivania della prima cittadina ci sono una serie di atti urgenti che andranno approvati tra la fine di luglio e settembre, come ladi(da fare entro questo mese) per aggiornare gli strumenti di programmazione e spesa, il Piano del Verde, rimasto in sospeso. E ancora: il capitolo, laMercafir e l’internalizzazione delle mense.