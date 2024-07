I miei suoceri vogliono venire in vacanza con noi e i bambini sarebbe irragionevole chiedere a mio marito di impedirlo? | la domanda su Mumsnet è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) In Gran Bretagna c’è un popolare forum online che si chiamae, va da sé, sono le mamme a raccontare i loro problemi, aconsigli o semplicemente, a condividere le loro storie. Alcuni post diventano virali e finiscono per essere ripresi dai tabloid. Così per questa storia riportata dal Mirror che racconta di una mamma, rimasta anonima come sempre o quasi accade su, che ha confessato di essere molto infastidita per aver scoperto che i suoiintendono passare le vacanze con lei, ile i figli. “Oggi ho scoperto che i suoi genitori gli hanno chiesto quali sono le date in cui saremo in Cornovaglia perchétrovare un posto vicino e stare con noi. Voglio piangere”. La donna ha spiegato che è una tradizione andare in quella zona assieme alla sua famiglia ed è l’unica occasione che hanno per stare da soli.