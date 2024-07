I due abiti da sposa super chic di Simona Ventura

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) L’amatissima conduttrice per il grande giorno ha sfoggiato ben due. Il matrimonio ditiene banco, le foto sono virali. È andato in scena a Rimini solamente qualche ora fa il matrimonio dell’anno.e Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno al Grand Hotel, lì dove hanno organizzato un post cerimonia coi fiocchi. Tra i momenti più emozionanti per la conduttrice ovviamente l’avvicinamento all’altare, al suo fianco il papà Rino, e il lancio del bouquet, che poi ha visto protagonista Valeria Marini. A non passare inosservato è stato il cambio d’abito di lei, che ha optato per due vestiti dadifferenti.hato il compagno Giovanni Terzi solamente qualche ora fa – notizie.com (foto ANSA)Stanno rimbalzando da una parte all’altra del web gli scatti delle nozze e non poteva andare diversamente.