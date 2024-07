De Laurentiis | Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) “Questo clima non mi piace affatto.ilnonil“. Inizia così l’ultimo post su X di Aurelio De, presidente del Napoli. Quindi il riferimento esplicito all’attentato contro Donald Trump, ferito a un orecchio da un uomo che ha sparato, uccidendo un cittadino e ferendone altri due: “L’inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald Trump“. Questo clima non mi piace affatto.ilnonil. L’inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile.