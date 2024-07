Collision 13 07 2024 Datemi una chiave inglese che cosa ne vuoi fare?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 luglio 2024) Benvenuti ad un nuovo episodio di AEW, lo show della AEW che sarebbe figo se non fosse ovvio chi vince qualsiasi match. Konosuke Takeshita vs Tommy Billington (3 / 5) Match equilibrato con Billington che ha tenuto testa a Takeshita. La fine arriva quando Takeshita colpisce Billington con il T-Trigger, ottenendo lo schienamento vincente. Vincitore: Konosuke Takeshita Dopo il match, Don Callis scende sul ring e prende il microfono. Loda Billington per aver disputato il match della vita contro Takeshita. Callis si presenta e offre a Billington l’opportunità di unirsi alla Don Callis Family, citando il suo legame con Bad News Allen e Dynamite Kid. Billington inizialmente stringe la mano a Callis, ma poi gli dice di andare a quel paese.