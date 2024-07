Ci sarà anche Chechi Commentatore Rai | Per vincere è decisivo gestire la pressione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "Si è posato come una foglia che si arrende all’autunno, rivendicando a sé la grazia del volo". E’ così che il telecronista Andrea Fusco rese omaggio agli ultimi volteggi di Juryalle Olimpiadi di Atene 2004, prima di un esercizio chiuso con una medaglia di bronzo conquistata da portabandiera a suggellare il ritorno in pedana per la promessa fatta al padre. A vent’anni da allora, il "Signore degli Anelli" andrà acora ai Giochi: commenterà per la Rai le gare di ginnastica. Vent’anni dal bronzo di Atene e ventotto dall’oro di Atlanta: cosa rappresenta per lei l’Olimpiade? "Penso che per quasi ogni sportivo, non solo per me, rappresenti l’appuntamento più importante e sentito di una carriera. Mail più difficile, perché si disputano una volta ogni quattro anni".