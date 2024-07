Boschi della droga sos dei residenti | Abbiamo paura ad uscire di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) "Chiediamo con forza un intervento immediato, risolutivo e coordinato nell’area tra tutti i soggetti preposti alla sicurezza per tornare a vivere in tranquillità", la richiesta arriva dalla consigliera del Comune di Vedano Olona Veronica Maletta (Prossima Vedano) residente proprio a due passi dal luogo, via Rosselli a Castiglione Olona, dove una settimana fa è stato ferito gravemente a coltellate un trentenne marocchino, in carcere per tentato omicidio due carabinieri. "Episodio - sottolinea Maletta - che ha scosso la zona residenziale di Fondo Campagna, divisa tra i comuni di Castiglione Olona, Venegono Superiore e Vedano Olona. Quest’area, purtroppo attrattiva per attività illegali a causasua posizione periferica, la vicinanza con la stazione e la ricca di vegetazione invasiva, è abitata da famiglie che ormai da anni non si sentono più sicure.