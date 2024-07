Biden | spero di poter parlare nella notte con Trump

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug. (askanews) – Il presidente Usa Joe, in un messaggio, ha detto di sperare dicon l’ex presidente Donald, suo probabile rivalecorsa presidenziale, dopo che questi è stato oggetto di un attacco. Il presidente ha detto di aver tentato dicon, ma questi era con i medici.ha espresso condanna per chiunque eserciti violenza: “Non c’è spazio in America per questo tipo di violenza, è follem è uno dei motivi per cui dobbiamo unire questo paese”, ha detto il leader della Casa bianca. Per quanto riguarda quanto è accaduto,ha detto che commenterà su cosa sia stato quando avrà gli elementi per farlo. L'articolodiconproviene da Ildenaro.