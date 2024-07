Ben Affleck vive in affitto a 100 mila dollari al mese vicino alla ex Jennifer Garner In vendita la villa comprata con J Lo | ecco il prezzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Chiacchierati, sempre. Se c’è una coppia che si trova al centro del gossip da tempo è quella formata daLopez e Ben. A maggior ragione adesso che il loro matrimonio pare arrivato al capolinea,che i tabloid danno informazioni quotidiane (niente è più appetibile per i pettegolezzi della nascita di una storia d’amore, a parte la sua fine). Com’è noto, L’attore di Batman, 51 anni, e la star di Shall we Dance, 54 anni, hanno deciso di mettere la lorodi Beverly Hills sul mercato per 68 milioni die sperano di trovare un acquirente il prima possibile. Secondo USWeekly, la fretta nel vendere dipenderebbe in particolar modo da Ben: “Vuole chiudere con la casa. Non è mai stato felice lì”. Uno dei problemi? “Raramente hanno tutti i bambini lì contemporaneamente, quindi la casa è troppo grande”.