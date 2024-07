Attentato a Trump parlano i testimoni | l’ipotesi di un complotto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 14 luglio 2024) Social.di un. Donald Johnè un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2017 al 2021. In questi giorni si è messo di nuovo in gioco per le nuove elezioni del Presidente degli USA e durante il comizio di ieri 13 Luglio 2024 è rimasto ferito da colpi da arma da fuoco. Spavento e paura tra i vari presenti, i quali ora stanno raccontando la loro versione dei fatti. ( dopo le foto) Leggi anche: Spari contro, dramma al comizio: le sue condizioni Leggi anche: Donaldarrestato! La notizia sconvolge il mondo intero: poi esce fuori la verità Leggi anche:, la scoperta sul cecchino: di chi tratta Leggi anche:rompe il silenzio: “Terza guerra mondiale”, cosa sta succedendo in Ucrainadi unThomas Matthew Crooks, questo il nome dell’re ucciso da un cecchino del Secret Service subito dopo aver sparato, si era appostato a 150 metri dal tycoon e strisciava sul tetto di un palazzo anche in modo maldestro, tanto da essere visto da di versi