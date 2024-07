Atletica Femke Bol seconda donna sotto i 51 Desalu alle spalle di Mennea Rigali in spolvero Richardson 9 86

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) La pista di La Chaux-de-Fonds si è rivelata come sempre favorevole per ottenere prestazioni degne di nota. Dalla località svizzera arriva la strepitosa staffilata diBol, capace di tuonare un imperiale 50.95 sui 400 ostacoli: record europeo migliorato di mezzo secondo,a scenderei 51”, terzo crono della storia a tre decimi dal record del mondo siglato dalla statunitense Sydney McLaughlin un paio di settimane fa. Sul giro di pista con barriere da annotare il 54.67 di Ayomide Folorunso, che ha chiuso al quarto posto a quindici centesimi dallo stagionale siglato in semifinale agli Europei. Faustoha corso un eccellente 20.08 sui 200 metri, diventando il secondo italiano di sempre (superato il 20.10 di Filippo Tortu)spdi Pietro