Asllani | Gol all’Inter soddisfazione doppia! Mentalità e umiltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)nella sua Buti, molto emozionato, racconta il gol che fece contro l’Inter nel 2022. L’albanese oggi parla da nerazzurro. RICORDI –ricorda il suo primo gol in Serie A, segnato guarda caso proprio contro l’Inter a San Siro con la maglia dell’Empoli. Le parole dell’albanese dopo il premio a Buti: «È stato davvero emozionante segnare davanti a 75.000 persone il gol in una partita bloccata. Sentire scandire da tutto lo stadio il mio cognome è stato fantastico poi se aggiungi che fai gol per la squadra per cui tifi da bambino laè doppi. Ringrazio la Sindaca che ha voluto consegnarmi questo premio ma anch’io ho pensato ad un regalo».– Continuaa Pisa News: «L’accoglienza è stata davvero calorosa non me l’aspettavo ma non ti nego che sono contento che Buti che per me è casa mi abbia accolto con questo calore.