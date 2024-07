TourTadej Pogacar trionfa a Pla d' Adet

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 17.50 Tadejvince in giallo ai 1.669 metri del Pla d'sui Pirenei. Lo sloveno stacca tutti nel finale e infligge 39" al rivale Jonas Vingegaard e 1'10" su Remco Evenepoel, 2° e 3° in classifica.ora ha 1'57" sul danese e 2'22" sul belga. Ottimo 5° di tappa Giulio Ciccone, a 1'23" (ora 8°). Frazione di montagna con il mitico Tourmalet (fuori categoria, 2.115m) e l'Hourquette d'Ancizan (seconda categoria, 1.564m). Vanno in fuga in 17, con van der Poel, Lazkano, Haely, Lutsenko, Meintjes.L'ultimo a cedere è Healy.