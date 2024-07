Serie C in biancorosso anche Sorzi e Lorenzi Carpi ufficiale Figoli e ora tocca a Pezzolato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)In casaè stata un’altra giornata molto intensa di mercato con tre annunci:in mediana e i due portieri. Mediana. Il colpo in mediana è quello di Matteo, mezz’ala classe 2000 ligure di Sarzana, della cui trattativa avevamo dato conto ieri in anteprima.era svincolato dopo la scadenza del contratto con la Pergolettese e ha firmato fino al giugno 2026. Coi lombardi ha giocato le ultime 2 stagioni di C (a cui si aggiungono i 23 gettoni con un gol del 2020-21) risultando fra i più continui, con 25 gare e un gol due anni fa e 33 presenze con una rete l’anno scorso. Forte fisicamente, è cresciuto nello Spezia, poi è passato da Pianese e Carrarese mettendo insieme oltre 130 gettoni in C con 7 reti.