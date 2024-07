Scoperti in Arabia Saudita i resti di centinaia di cerchi di pietre erette risalenti a 7 000 anni fa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 luglio 2024)di antichi “di” inGli archeologi inhanno scoperto otto antichi “di” usati come abitazioni,a circa 7.000fa. Queste strutture, individuate vicino ad AlUla, presentanoal centro e diametri da 4 a 8 metri. Dettagli sul ritrovamento e la struttura deisono stati identificati tramite rilievi aerei nell’Harrat ‘Uwayrid. Ognio aveva almeno una pietra eretta al centro, muri in pietra, e, in alcuni casi, una porta. Gli scavi hanno rivelato utensili in pietra, ossa di animali e conchiglie L'articoloindidi “dia 7.000fa proviene da News Nosh.