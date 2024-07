Roma | tra campo e mercato in attacco piace Soulé

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) La prima settimana di ritiro dellaè giunta al termine. Come al solito i giallorossi hanno sostenuto una doppia seduta al centro sportivo di Trigoria: prima l’allenamento in palestra e poi il lavoro atletico sul, svolto a ritmi elevati nonostante il caldo torrido della Capitale. Per quanto riguarda il, invece, sembra tutto fatto per il passaggio di Houssem Aouar all’Al-Ittihad, dopo un solo anno in giallorosso. Il centrocampista non ha rispettato le aspettative e, dalla sua cessione, lapotrà ricavare un tesoretto – l’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 12 milioni più bonus – da reinvestire sul. Oltre ad un attaccante De Rossi ha bisogno anche di un esterno: il nome caldo è quello di Matias Soulè, talento di proprietà della Juventus, che nell’ultima stagione ha ben figurato in prestito al Frosinone.