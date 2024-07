Rai e voto francese | In onda più delle altre reti smontati i teoremi sinistri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Nessuno avrebbe pensato che il secondo turnoelezioni legislative francesi potesse scatenare un dibattito quasi più acceso in Italia che Oltralpe. E invece, è da domenica 7 luglio che nel nostro Paese si discute della mancata copertura dei risultati elettorali francesi da parte della Rai, con Pd, M5s, Cdr di RaiNews24, sindacati e così via sul piede di guerra. Sollecitato dalla senatrice Barbara Floridia, presidente della Vigilanza Rai, l'amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio ha prodotto un report comprensivo di dati e cifre per smentire punto per punto le accuse. In primo luogo, l'ad Rai dichiara che Tg1, Tg2 e Tg3 hanno dedicato gran parteedizioni serali alle elezioni legislative francesi; con un ulteriore speciale del Tg3 di Mario Orfeo trasmesso in secserata su Rai3 alla chiusura dei seggi.