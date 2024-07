Rafa Marin | Giocare per il Napoli è un sogno emozionante lettera di saluto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Il nuovo acquisto del, ha scritto unadavveroper salutare tutti i suoi tifosi. Giorni di lavoro intenso per ila Dimaro, per il primo dei due ritiri precampionato che prepareranno la squadra di Antonio Conte alla nuova Serie A. Tutti i calciatori attualmente a disposizione stanno già lavorando in maniera dura per farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. Tra loro ci sono anche i nuovi acquisti, Leonardo Spinazzola e. Proprio lo spagnolo è stato il protagonista di una bellascritta ai tifosi del Real Madrid, club che l’ha lanciata nel grande calcio. Nel corso del messaggio, il difensore ha sottolineato comeper ilsia comunque unper lui. Ladiper salutare il Real Madrid Ecco quanto evidenziato: “Sono arrivato a Valdebebas a 14 anni, pronto a sacrificare tutto per essere un calciatore e con uno zaino carico di sogni.