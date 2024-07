Polveri sottili 8 sforamenti in 6 mesi | Qualità dell’aria in peggioramento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), 8in appena sei(erano 5 nello stesso periodo dello scorso anno). L’opposizione solleva la questione e chiede di attivarsi con interventi ad hoc. "Purtroppo – evidenzia Pino Pariano – è nettamente ina Fabriano la". Il consigliere di opposizione mette in evidenza come "da gennaio a oggi ci siano stati ben 8e 11 complessivamente le giornate oltre il limite massimo consentito fissato a 50 microgrammi per metro cubo registrati dalla centralina dell’Arpam posizionata in città". "Inoltre - continua Pariano - c’è da evidenziare che in molte giornate il limite è stato pericolosamente avvicinato, ma senza il suo superamento ufficiale di un soffio. Ecco perchè chiedo all’Amministrazione comunale quali contromisure intende adottare al fine di contrastare questo fenomeno a tutela della salute dei cittadini".